Festa Rui Patricio, anche il video irrita molti tifosi

La moglie del portiere portoghese, ignara di tutte le polemiche, ha pubblicato foto e video del party

Proprio nel giorno in cui la Roma annuncia quattro positivi e molti tifosi non hanno gradito la notizia della festa di squadra per il compleanno di Rui Patricio, come riporta La Gazzetta dello Sport, la moglie del portiere portoghese, ignara di tutte le polemiche, ha pubblicato foto e video del party. Nelle immagini si vedono chiaramente il marito, Mancini, Cristante e Kumbulla. Niente di male ma, visto la giornata ricca di contrattempi, ancora una volta alcuni tifosi hanno mugugnato.