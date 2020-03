Felicità Villar: “Bello vincere e debuttare da titolare”

La prima volta non si scorda mai, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ed infatti a fine gara aveva un sorriso immenso e la prima cosa a cui ha pensato è andare ad abbracciare gli amici che aveva in tribuna. Del resto Gonzalo Villar fino a due mesi fa giocava nella serie B spagnola e ieri si è ritrovato dal via in una gara di Serie A, a Cagliari. “Sono molto contento di questa mia prima partita da titolare e per aver ottenuto una vittoria importante”, ha detto a fine partita. Gonzalo si gode un po’ tutto: “Lavoro duro per avere occasioni come questa. Fonseca mi ha detto di fare quello che so fare”.