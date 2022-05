Eto’o: “Primo anno alla Roma e subito finale, Mourinho è così”

Continua poi l'attaccante: "Ricordo tutto perfettamente.Per lo Special One eravamo tutti guerrieri"

Samuel Eto'o torna a parlare e menziona anche José Mourinho. In occasione della finale di Coppa Italia l'ex attaccante dell'Inter ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha commentato anche il suo ex allenatore ai tempi del Triplete: "Ho vinto due Coppe Italia, ricordo tutto perfettamente. La doppietta al Palermo nel 2011, la vittoria sulla Roma con gol di Milito con Mourinho in panchina. Per José eravamo tutti guerrieri. Ha visto? Primo anno alla Roma e subito finale, lui è così".