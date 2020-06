Un nuovo accordo all’insegna dell’energia sostenibile. Lo ha siglato la Roma con Edison Energia, che diventa così il nuovo fornitore energetico del club. La partnership sarà annunciata presto, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Le due parti lavoreranno nei prossimi mesi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a Trigoria. In ballo c’è anche un progetto sulle colonnine per la ricarica delle auto elettriche ed Edison fornirà l’energia per tutte le sedi e gli store.