Ecco Baldanzi. Friedkin vola alto, che regalo a DDR. Il talento firma fino al 2028

I proprietari della Roma decidono di pagare subito 10 milioni di euro, più 5 di bonus al raggiungimento di risultati collettivi e individuali

Redazione

Come una bottiglia di champagne agitata a lungo, alla fine il tappo è saltato, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Ed è venuto fuori, sul far della sera, un Tommaso Baldanzi pieno di bollicine. Il g.m. dimissionario Tiago Pinto ha "stappato" la trattativa, andata avanti per alcuni giorni in sordina, con un giorno d'anticipo.

L'affare Baldanzi, superfluo dirlo, è stata un'operazione non facile, resa possibile grazie all'intervento diretto di Dan e Ryan Friedkin. E portata a termine dalla Ceo, Lina Souloukou. La proprietà ha investito con convinzione sul genietto dell'Empoli, battendo la concorrenza fino all'ultimo di Fiorentina e Juventus. Un segnale che i Friedkin hanno voluto lanciare pure in prospettiva, mostrando contestualmente fiducia (non a tempo determinato) nei confronti di De Rossi. L'elemento chiave della trattativa col club toscano è stata la scelta dei proprietari di pagare subito 10 milioni di euro, più 5 di bonus al raggiungimento di risultati collettivi e individuali (previsto pure un 10% a favore dell'Empoli in caso di rivendita).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.