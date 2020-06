È rivoluzione in difesa con vista sulla Premier

Franco Baldini dall’Inghilterra ha preso le redini del mercato e si interfaccia sempre più spesso con Paulo Fonseca. La Roma si basa su questo tandem, con l’a.d. Fienga che conclude il terzetto, mentre Zubiria e De Sanctis hanno ruoli da definire, scrivono Massimo Cecchini e Chiara Zucchelli su ‘La Gazzetta dello Sport’. La strategia del mercato è chiara: Pedro che è un affare concluso, e si proverà a tenere Smalling e Mkhitaryan. Ma la priorità è vendere.

Pau Lopez piace in Inghilterra. La Roma per venderlo chiede almeno 30 milioni e se accadesse ripiegherebbe su Gollini. Jesus vive da separato in casa e sono piazzare Florenzi, Karsdorp e Peres. Fonseca vorrebbe un nuovo terzino, ma per il momento è utopia. Per questo si potrebbe rinnovare il prestito di Zappacosta. Si lavora per tenere Smalling. Il prezzo è alto (almeno 20 milioni) così come l’ingaggio. L’alternativa e Jan Vertonghen.