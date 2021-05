E la scelta di Mourinho facilita l’arrivo degli sponsor

Un allenatore di così grande impatto mediatico, infatti, rende più facile la caccia ai partner pubblicitari

Non solo campo. Lo sbarco di José Mourinho fa fregare le mani anche al settore commerciale della Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Un allenatore di così grande impatto mediatico, infatti, rende più facile la caccia al nuovo “main sponsor” del club giallorosso, visto che il rapporto con Qatar Airways è in scadenza e con scarse possibilità di rinnovo. Più facile che prosegua il rapporto con Hyundai, al momento “back sponsor” in scadenza di contratto, ma che potrebbe rinnovare almeno per un anno. Ieri, comunque, l’ufficio commerciale ha preso contatto coi rappresentanti di Mourinho e col Chelsea, perché “Calcio e Finanza” ha pubblicato la notizia che il portoghese avrebbe ceduto i suoi diritti d’immagine al Chelsea fino al 2025. Alla Roma, ovviamente, sperano che non sia così, perché su Mourinho vogliono investire tanto a livello di brand.