Dybala vuole esserci dal via. Mourinho: “Coraggio e personalità”

Il dubbio più grande in casa Roma è legato a Paulo Dybala, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Le indicazioni della vigilia vanno tutte verso la possibilità di vedere l’argentino in campo dal via, considerando che anche ieri si è allenato con la squadra. "Dobbiamo ancora decidere, devo parlare con lui", ha detto Mou. Dybala ci tiene da matti a giocare la sfida di stasera, proprio nello stadio che lo ha visto protagonista per 7 anni. E difficilmente Mou ci rinuncerà, considerando che da sempre sostiene che esiste "una Roma con Dybala e una senza". Magari la Joya giocherà 50-60 minuti, l’alternativa in caso è riproporre Belotti, che è andato bene con il Napoli. "Per fare risultato a Torino ci vorrà personalità e coraggio, le stesse qualità viste contro il Napoli - ha detto Mou – Pellegrini? Sta migliorando, al di là del gol con il Napoli. Sono due settimane che mi dà sensazioni positive. A gennaio ci saranno tante partite una dopo l’altra dove può lasciare il segno, lui che è un giocatore di qualità superiore".