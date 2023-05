Dybala ci crede: in Coppa vuole giocare

Paulo Dybala continua il suo percorso di riabilitazione, convinto come non mai di essere in campo mercoledì prossimo, a Budapest, per la finalissima di Europa League, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Per ora l’argentino sta facendo lavoro differenziato, con tanta fisioterapia, poi nei prossimi giorni cercherà di migliorare anche un po’ la condizione atletica per arrivare nel miglior modo possibile alla sfida con il Siviglia. Dybala in questo momento sente dolore alla caviglia sinistra soprattutto quando calcia, meno quando cammina o corre. E’ ovvio che il dolore si possa anche superare, il vero problema per Budapest è capire come arriverà l’argentino dal punto di vista fisico. Intanto, però, Mourinho ha recuperato molti giocatori in vista della finale: Smalling, Llorente, Wijnaldum, El Shaarawy e Celik. Adesso si tratta di rimettere in piedi il prima possibile anche Spinazzola, così che gli unici assenti dovrebbero essere Karsdorp e Kumbulla.