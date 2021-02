La partita non si incattivisce mai, ma lo svedese Ekberg legge bene i tre episodi da potenziale penalty, scrive Edoardo Lusena su “La Gazzetta dello Sport“. Il primo al 51′ con Sporar che va giù in area, Pellegrini lo anticipa e non sembra esserci nulla di falloso. Stessa cosa quando va giù al 55′ dopo un corpo a corpo con Karsdorp. C’è invece quello per la Roma sul contrasto Novais-Perez al 71′. Parco di cartellini, non sbagliato il giallo dato a Veretout.