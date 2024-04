Derby, oggi i vertici sull’ordine pubblico: pronti mille agenti

Si terranno oggi i vertici in Questura e Prefettura per fissare il piano di vigilanza verso il derby, come riporta La Gazzetta dello Sport. Potenziata la fase di filtraggio agli ingressi per non far introdurre petardi e fumogeni che nel derby di gennaio vennero lanciati tra i diversi settori. In serata scatterà la fase di bonifica nella zona dell’Olimpico partendo dal lungotevere. Saranno in servizio circa mille agenti delle Forze dell’ordine, oltre a quelli della Polizia municipale.