Debutta Botheim. Il “fratello” di Haaland spaventa la Roma

Il profilo Instagram di Erik Botheim è una miniera di amarcord, scrive Francesco Pietrelle su La Gazzetta dello Sport. Il manifesto di "come eravamo ieri, come siamo oggi". Avete presente i ricordi su Facebook? Ogni giorno è possibile vedere cosa abbiamo pubblicato tre, cinque, anche dieci anni fa. Su Instagram basta scorrere giù velocemente, e accanto alle foto di Erik con la Salernitana ci sono una sfilza di cartoline a colori insieme a Erling Haaland, bomber del City e goleador da quand’è nato, amico stretto della nuova punta arrivata all’Arechi. I post raccontano il feeling: sono insieme in Nazionale, in giro per il mondo a vincere tornei, a una festa di Natale vestiti come Santa Claus, in aereo con le cuffie nelle orecchie, all’aeroporto stanchi morti, in viaggio e ovviamente in campo, dove ogni tanto si sono serviti assist a vicenda.