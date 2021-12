Darboe, Zalewski e Bove: tre rinnovi per il futuro

Pinto: "La società continuerà a scommettere sui suoi ragazzi, tutelandone il processo di crescita e trasmettendo loro la cultura del lavoro e il valore dell’umiltà"

La Roma blinda il proprio futuro e, in attesa di dedicarsi ai calciatori della prima squadra, rinnova i contratti di Bove, Zalewski (2025) e Darboe (2026), riporta La Gazzetta dello Sport. «Il prolungamento di questi contratti è esemplificativo della politica adottata dal club per i suoi giovani. La società - ha detto il gm Tiago Pinto - continuerà a scommettere sui suoi ragazzi, tutelandone il processo di crescita e trasmettendo loro la cultura del lavoro e il valore dell’umiltà. Spero inoltre che questi rinnovi possano rappresentare uno stimolo per tutti coloro che dedicano le proprie energie al settore giovanile della Roma».