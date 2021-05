Dai Parioli al Foro Italico, i Friedkin scoprono Roma

Ristoranti e tennis li hanno avvicinati ai tifosi grazie ai selfie. E c'è chi gli propone anche la rinascita del basket

Dan e Ryan Friedkin con l'arrivo della Primavera hanno cominciato a "flirtare" con Roma. Ormai sono diversi i tifosi che possono dire di avere un selfie con i proprietari del club giallorosso, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ha suscitato sorpresa e simpatia la loro presenza al Foro Italico per gli Internazionali di tennis. Difficile immaginare che Dan e Ryan si trasformino negli epigoni di James Pallotta, ma col tempo potrebbero aprire lo scrigno della loro comunicazione, per far capire ancora meglio strategie e punti di vista. Nella serie di contatti formali a cui si sottopongono, gli è stato proposto di prendere in mano la Virtus Roma per riportarla ai vertici. Al momento questa possibilità non sembra essere un obiettivo, ma nel giro di un biennio potrebbe essere presa in considerazione.