Da Totti a Vieri, quante stelle contro la violenza sulle donne

Al Foro Italico gol, scherzi e gioia per lanciare un segnale di sensibilità De Rossi: "Bello rivedere tanti amici"

I primi ad arrivare sono Daniele De Rossi e Bobo Vieri. Sono loro i capitani della sfida Gillette Kingcontro Bomber in scena ieri allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, a Roma. Tanti gli ex campioni che hanno voluto essere presenti, soprattutto per dare un contributo alla la lotta contro la violenza sulle donne, qui rappresentata dalla Onlus Doppia Difesa di Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker e dall’associazione Next con il progetto Aula 162 di Procter & Gamble. Ed è bene che a lanciare certi messaggi siano uomini, meglio ancora se calciatori, che per tanti giovani sono un esempio da seguire. La sfida è vera, anche se si ride parecchio. Tra i King, allenati da Gianluca Zambrotta, oltre a De Rossi fa furore la coppia d’attacco Totti-Toni, ma anche Marchisio e Candela dicono la loro, si legge su La Gazzetta dello Sport. Tra i Bomber, guidati da Javier Zanetti, ci provano soprattutto Vieri e Ventola, ma non sfigurano nemmeno Cambiasso, Matri, Montolivo e Materazzi. Momenti memorabili anche per l’ex arbitro Graziano Cesari che testa per la prima volta il Var… La costante è comunque la presa in giro. Sentite De Rossi: "Come sto? Benissimo, forse con un po’ di fiato corto, ma è più la felicità di rivedere tanti amici, compagni e avversari. L’anello debole degli avversari? Io vedo soprattutto qualche rotolo debole…". Il tutto senza mai dimenticare l’obiettivo di questa gara, come ricorda Michelle Hunziker: "Sono davvero felice di veder scendere in campo per la prima volta gli uomini nella battaglia di Doppia Difesa. Un messaggio di unione e di speranza perché è solo prendendoci per mano, donne e uomini, che potremo spezzare il circolo vizioso della violenza e creare una nuova, virtuosa cultura del rispetto, della fiducia e della sensibilità".