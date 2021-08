Da Peres a Gervinho, il pericolo viene dagli ex: “Vogliamo fare il colpo”

Il brasiliano ex Roma: "Sarei rimasto in giallorosso, ora spero di batterli"

"Qui a Trabzon la squadra è come una religione" raccontano nella città turca. Nella squadra che sfiderà stasera la Roma tante ex conoscenze, tra cui Bruno Peres: "Ho fatto di tutto per restare alla Roma, si vede che doveva andare così - ha detto il brasiliano in conferenza stampa -. La Roma ha qualità ma i nostri tifosi sono pazzeschi. Speriamo di fare una bella stagione" le sue parole riportate da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.