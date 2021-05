Da Mancini fino ad Acerbi, la strana sfida degli azzurri nel derby

Stasera in campo 7 dei potenziali 8 che possono andare all’Europeo. Rivali stasera in Roma-Lazio, amici dal 24 maggio per un sogno

Stasera saranno tutti lì, sul prato verde dell’Olimpico, a battagliare ed a cercare di superarsi magari anche nei singoli duelli che si andranno a creare durante la partita, scrivono Andrea Pugliese e Stefano Cieri su La Gazzetta dello Sport. Tutti tranne Leonardo Spinazzola, costretto ancora ai box per il solito problema al flessore della coscia sinistra. Gli altri sette, però, saranno tutti pronti al confronto. Da una parte i romanisti Mancini, Pellegrini, Cristante e molto probabilmente anche El Shaarawy. Dall’altra i laziali Immobile, Acerbi e Lazzari. Un plotone di otto potenziali azzurri che stasera si contenderanno il derby e tra dieci giorni potrebbero ritrovarsi uno fianco all’altro, al Forte Village (raduno previsto per il 24 maggio), per iniziare l’avventura verso Euro 2020. Nemici per una notte, amici per un’avventura che potrebbe diventare anche bellissima...