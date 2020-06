Come stanno le squadre di Serie A: Roma, Fonseca può sfruttare la rosa. E aspetta Zaniolo

La Serie A è pronta a ripartire. “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato tutte le venti squadre del campionato: le condizioni, la posizione in classifica e gli obiettivi.

La Roma è 5a a -3 dall’Atalanta (che ha una gara in meno e lo scontro diretto a favore). Il 1o marzo ha battuto il Cagliari 4-3 fuori casa, poi lo stop. Tornerà in campo il 24 contro la Samp.

Fonseca avrà a disposizione l’intera squadra, mai successo prima, a eccezione di Zaniolo, non utilizzabile fino a luglio, al rientro dall’infortunio al ginocchio destro. L’abbondanza può permettere un ampio turnover. Sono da allungare i contratti di big come Smalling e e Mkhitaryan, ora in prestito.

Fonseca punta al 4o posto, che significa ritorno in Champions. Gli serve però finire almeno un punto davanti all’Atalanta, che ha lo scontro diretto a favore.