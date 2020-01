Carles Perez è giallorosso. Oggi l’arrivo nella Capitale

Nessun diritto di recompra, ma una prelazione in caso di futura cessione. Roma e Barcellona ieri hanno trovato così l’accordo definitivo per Carles Perez, che a tutti gli effetti è ormai un giocatore giallorosso. L’esterno catalano, riporta La Gazzetta dello Sport, sbarcherà quindi oggi nella Capitale per fare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma fino al 30 giugno 2024. Perez non ci ha pensato un attimo ad accettare l’offerta della Roma. Arriverà per essere il cambio di Under a destra, in attesa che rientri Zaniolo dall’infortunio.