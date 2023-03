Carica Mourinho: riscattare la gara d’andata

Parola d’ordine, cancellare l’Europa. Subito, perché Mourinho sa che lì si celano i rischi. Nella testa dei giocatori, come certezze e rilassamento scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Ed in questi giorni a Trigoria su questo aspetto è stato un martello. Anche per motivare la squadra a dovere. Mourinho teme che ci sia un rilassamento tra i suoi e rabbia tra gli avversari, cosa che potrebbe incidere sul derby. Ecco perché in questi giorni ha battuto sul concetto che l’Europa è ormai il passato, non conta più niente. Esattamente come prima del ritorno con la Real Sociedad aveva detto il contrario. Il portoghese ha voluto che la squadra fosse il più possibile insieme, praticamente quasi tutta la settimana. Dopo la tre giorni spagnola, infatti, i giallorossi hanno avuto libero solo il venerdì sera, poi da ieri tutti insieme a preparare il derby.