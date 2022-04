Capitan Pellegrini rientra, Mancini prova lo sprint

In mediana giocheranno Karsdorp, Cristante, Oliveira e Zalewski

Carburante azzurro per Mourinho. In vista della sfida contro il Bodo, infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, il portoghese ritroverà dal primo minuto capitan Lorenzo Pellegrini e avrà ottime chance anche di recuperare Gianluca Mancini, che si era fatto male al ginocchio durante la partita d’andata. Se questo avvenisse (e sembra probabile), lo Special One avrà a disposizione tutta la rosa, considerando comunque che per il momento Leonardo Spinazzola è arruolato per onor di firma. Sciolto il dubbio Mancini, la formazione anti-Bodo sarà quella anti-Lazio. Quindi in porta Rui Patricio e davanti a lui Mancini, Smalling e Ibanez. In mediana Karsdorp, Cristante, Oliveira e Zalewski, mentre alle spalle di Abraham ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan. Abbastanza per battere il Bodo?