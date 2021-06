Capello: “La Roma del 2001 sarebbe da scudetto anche oggi. Ora punto su Mou”

Il tecnico: "Il bello fu la gioia collettiva, il brutto che quella festa durò sei mesi...José mi piace, ma gli servirà gente forte"

"Lei mi conosce da tanti anni e sa come sono: non mi piace voltarmi indietro. Si vince, si fa festa e si pensa al prossimo traguardo". Fabio Capello, intervistato da Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, alza la mascella da imperatore e ringhia il suo modo di essere, ma il sopraggiungere del ventennale dell’ultimo scudetto della Roma – 17 giugno 2001 - non lo lascia indifferente, facendogli dismettere per un po’ le vesti di opinionista principe di Sky all’Europeo, per raccontare quella stagione formidabile. La prime sensazioni che ricorda di quel giorno? "Rabbia e gioia, ma anche tristezza. La rabbia, giusta, per quell’invasione di campo a pochi minuti dalla fine della partica col Parma, che ci poteva far perdere la partita a tavolino. Pensi se uno avesse dato un colpo a un giocatore che cosa sarebbe successo. Poi, la felicità, certo, ma ricordo anche tanta tristezza. Non mi era mai successo – e non mi sarebbe accaduto mai più – di non festeggiare tutti insieme con squadra e dirigenti. Mi ricordo che chiesi di prenotare un ristorante o un hotel per stare insieme, invece non si fece nulla. Ognuno per conto suo. Ricordo che passai con lo champagne prima a casa di Montella, poi a quella di Emerson, ma non fu lo stesso. La cosa più brutta nel giorno più bello". Più forte quella Roma o il Milan degli Invincibili? "Bisognerebbe giocarla adesso e vedrebbe come sono tutti acciaccati... (ride). Una cosa è certa: quella Roma vincerebbe lo scudetto. In Serie A c’erano i calciatori più forti del mondo e una concorrenza elevatissima".