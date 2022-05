Calciomercato, per la Juventus arrivare a Zaniolo è troppo costoso

In settimana i bianconeri prenderanno delle decisioni: senza contropartite, il rinnovo con la Roma per il numero 22 non è un'ipotesi così lontana

La Juventus dovrà prendere diverse decisioni in sede di calciomercato: gli addii di Dybala e Chiellini obbligano a rivoluzioni più che ritocchi. E il budget è limitato: c'era spazio per un grande colpo ed è stato fatto a gennaio con Vlahovic, inizia Luca Bianchin sulla Gazzetta dello sport. Nei prossimi giorni ci sarà un meeting per definire le strategie del club. In attacco si valutano Raspadori e Zaniolo, ma la questione per quanto riguarda il numero 22 della Roma è complessa: convincere Nicolò non è un problema, lo sarebbe invece presentare ai giallorossi un'offerta importante, una proposta che non includa contropartite, a differenza dei piani iniziali dei bianconeri. In caso di offerte da top club, salirebbero le possibilità per la Roma di strappare un rinnovo.