Bonificata Trigoria: ritrovati ordigni bellici

“Grazie agli artificieri dell’Esercito per l’operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata a Trigoria“. È con questo tweet che ieri la Roma ha voluto ringraziare gli artificieri che hanno bonificato il centro sportivo Fulvio Bernardini, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, dopo che un addetto al nuovo campo si era accorto della presenza di un ordigno bellico.

Intanto non è stata ufficializzata dal club, ma è comunque confermata, la scelta della Roma di regalare ai tifosi firmatari della petizione per riportare il vecchio stemma la mascherina con il logo vecchio, indossata dai Friedkin in occasione della partita con il Parma. I tifosi, per ogni mascherina ricevuta, doneranno uno o più euro all’ospedale Bambino Gesù.