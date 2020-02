Bonfantini, gol da Champions. Giallorosse: colpaccio a Sassuolo

Un gol di Agnese Bonfantini regala alla Roma 3 punti pesanti in chiave Champions. A Sassuolo le giallorosse si aggiudicano la loro quarta partita consecutiva, su un campo difficilissimo in cui le neroverdi avevano vinto le ultime sei gare casalinghe di campionato, mantenendo la porta inviolata in cinque di queste, riporta “La Gazzetta dello Sport”. Approfittando del rinvio del big match tra Milan e Fiorentina appaiate al secondo posto, la squadra di Betty Bavagnoli ha accorciato a -1. La sblocca al 4’ del primo tempo Bonfantini, al 7° gol in campionato, ancora a segno dopo la tripletta rifilata al Verona nel turno scorso.