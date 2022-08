Bologna, Mihajlovic ha deciso: è Shomurodov il prescelto

Il Bologna è sempre alla ricerca, come riporta dell’attaccante da affiancare a Marko Arnatuvoci: Eldor Shomurodov è il prescelto da Sinisa Mihajlovic e se è vero che da una parte la Roma – cedendo Felix e Kluivert – potrebbe chiedergli di restare come terza punta dopo aver preso Belotti, dall’altra il club di Saputo non ha perso le speranze di poter arrivare al giocatore (col quale c’è accordo) in prestito con diritto di riscatto, formula che la Roma vorrebbe inderogabilmente con obbligo e qualche milione in più (dai 10 proposti ai 14 richiesti).