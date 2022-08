Belotti resta in attesa e in difesa spunta Kiwior

Andrea Belotti ieri era ancora a Palermo e probabilmente ci resterà anche in questo fine settimana, in attesa magari di una telefonata da parte di Trigoria. L’attaccante della Nazionale è però tranquillo, evidentemente convinto che alla fine l’accordo con la Roma in qualche modo si concretizzerà. Ed è per questo che continua a mettere in stand-by tutte le offerte ricevute negli ultimi tempi (Wolves e Nizza su tutte). Nel frattempo, però, le cessioni di Shomorudov e Felix ancora non si sbloccano in casa giallorossa.