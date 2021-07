Baglioni: “Mourinho è un vincente, tirerà su il morale degli animi bastonati”

Il cantautore: "Con Mou non ci annoieremo, questo è sicuro: spesso le conferenze sono banali, ma con lui no"

Una canzone per gli azzurri? "La vita è adesso. Cogliamola". Grazie a Mancini? "Tanto merito è suo. Preparato, elegante, misurato anche nella gioia. L’ho conosciuto quand’era alla Samp, ha creato una bella squadra in un momento non particolarmente ricco per il nostro calcio. Anche se a Roma viene un po’ visto come laziale".