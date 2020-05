Assist Mkhitaryan: “Sarebbe bello restare a Roma”

Henrikh Mkhitaryan è di proprietà dell’Arsenal e il tecnico Arteta rivorrebbe con sé nella prossima stagione. Un progetto che non combacia con le idee della Roma e di Fonseca, e neanche con le aspettative del giocatore: “Dal primo giorno in cui sono arrivato a Roma mi sono trovato subito bene: con la squadra e con la città, tutto fantastico. Sarebbe bello restare, per giocare ancora la Champions e provare a vincere dei titoli“, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Il contratto di Micki con l’Arsenal scade nel 2021, Raiola – il suo agente – sta lavorando per rinnovarlo al ribasso (al posto dei 7 milioni attuali d’ingaggio), in modo poi di tenerlo un altro anno in prestito a Roma, con eventuale diritto di riscatto nell’estate 2021. “Qui i tifosi sono pazzi per il calcio, nel senso buono. La cosa mi piace e anche il campionato sta ritrovando qualità. Noi? La Roma ha grandi talenti, calciatori che possono raggiungere livelli altissimi e che spero possano aiutare la Roma a raggiungere determinati obiettivi“.