Arrivato Celik, oggi attesa l’ufficialità. E a Ciampino atterra anche Solbakken

Se Solbakken è sbarcato soltanto in serata e oggi sarà atteso da tutta la trafila burocratica, il pomeriggio è stato di Celik . Il turco è arrivato a Fiumicino ieri verso le ore 14.30, con un volo in arrivo da Istanbul scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

Da ieri si è immerso nella sua nuova avventura, accompagnato dai suoi due procuratori (i fratelli Güde Fazil e Firat Ozdemir). Da Fiumicino è volato direttamente a Villa Stuart, dove si è fermato per più di tre ore per svolgere tutte le visite mediche del caso, lasciando la clinica dello sport sita alla Balduina verso le 19. Nessun giro a Trigoria, invece, quello avverrà invece nella giornata di oggi. Poi bisognerà capire se Celik godrà ancora di qualche giorno di ferie o meno, cosa del resto che gli compete di diritto avendo partecipato alla Nations League con la Turchia fino al 14 giugno (data dell’ultima partita contro la Lituania). Di certo Celik farà parte della truppa che il 12 luglio partirà per il Portogallo, per il ritiro di Albufeira, in Algarve, dove inizierà a contendersi il posto da titolare a destra con l’olandese Rick Karsdorp.