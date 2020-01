All’Olimpico due partite in 24 ore. C’è il fattore campo nei due k.o.?

Nicolò Zaniolo e Merih Demiral. Due legamenti crociati che si rompono nella stessa partita, giocata all’Olimpico a un giorno di distanza da Lazio-Napoli. Inevitabilmente, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, ci si è chiesto se il fattore campo abbia inciso sui due infortuni. La dirigenza giallorossa per questo motivo era piuttosto adirata, visto che già in estate proprio Roma e Juventus avevano sollevato il problema. Sport e Salute garantisce di aver fatto il massimo per garantire un campo sicuro per gli atleti, con test sul terreno fatti sabato notte e domenica mattina, nei quali tutto è risultato nella norma.