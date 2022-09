All’Empoli non dispiace la “pareggite”

Contro la Roma gli azzurri cercheranno di proseguire in questa scia. I quattro punti, uno in fila all’altro, in Serie A, non avvenivano da gennaio 2015: in quel caso i toscani arrivarono a 5, unica volta nella propria storia in A. Ma il pareggio è una costante nel 2022, anno in cui nessuno ha pareggiato più incontri interni dell’Empoli. Sei volte, come Atalanta e Salernitana.