Abraham, elogi guadagnati. Ora però deve convincere Mou

L’attaccante infatti ha esaurito i “bonus” concessi dal tecnico, ancora in attesa di un cambio di atteggiamento.

Tre giorni per riprendersi la Roma. E’ il momento della verità per Tammy Abraham, escluso dall’undici titolare contro il Bologna e a rischio panchina anche a San Siro con il Milan, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. L’attaccante infatti ha esaurito i “bonus” concessi da José Mourinho, ancora in attesa di un cambio di atteggiamento.