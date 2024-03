A Brighton ritorna Bove dal via. Spazio anche a Baldanzi e Azmoun?

Stavolta toccherà davvero a lui, a Edoardo Bove, che tra due giorni – a Brighton – ritroverà una maglia da titolare, nella sfida che vale per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League (la Roma parte dal 4-0 dell’Olimpico di giovedì scorso) scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Finora De Rossi non gli ha concesso molto spazio, soprattutto dal via. Ma Bove non sarà il solo cambio in vista della sfida di giovedì prossimo, perché anche davanti dovrebbe esserci spazio per Baldanzi e Azmoun (e forse anche per Zalewski, a sinistra), mentre rispetto alla sfida di Firenze cambieranno anche i terzini: a destra spazio a Celik, a sinistro il ritorno di Spinazzola.