Zaniolo c’è. Spinazzola col Bologna

Il numero 22 ha smaltito il problema alla caviglia rimediato a Napoli e oggi è atteso regolarmente in campo nel primo allenamento in vista della semifinale

A Trigoria si respira grande ottimismo pure per Cristante, fermato da una fastidiosa lombalgia che non preoccupa troppo in vista di giovedì. Oliveira, che domenica prossima sarà squalificato col Bologna, si tiene pronto. Per Abraham un ritorno in patria e la presenza numero 47 in stagione: solo Rui Patricio ha giocato più minuti di lui. La squadra si allenerà anche mercoledì nella Capitale, seduta fissata alle 11 poi dopo pranzo la partenza per l’Inghilterra, con la conferenza stampa di Mourinho fissata alle 18.30 locali (le 19.30 italiane) al King Power Stadium. Il rientro della Roma è previsto nella notte direttamente dopo la partita. La gara del 1° maggio col Bologna potrebbe segnare il ritorno di Spinazzola in campo almeno per uno spezzone: l’esterno umbro è ormai recuperato e negli ultimi giorni sta accelerando.