Tornano Mancini, Cristante e Belotti

Ancora una volta sul più bello la Roma si ferma, e stavolta lo fa davanti al suo pubblico, come non accadeva in campionato dal derby perso con la Lazio il 6 novembre, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. La sconfitta contro il Sassuolo non apre al meglio la settimana chiave per i giallorossi, prima dell'ultima sosta stagionale per le nazionali. Il viaggio in Spagna a San Sebastian e la stracittadina di ritorno domenica alle 18 in casa della Lazio gli appuntamenti che attendono la squadra di Mourinho. Le scelte obbligate di ieri, salvo la panchina per Mancini diffidato e un tempo di riposo concesso a Dybala, entrato nella ripresa per provare a ribaltare le sorti di un pomeriggio da dimenticare, derivano dalle numerose assenze accumulate negli ultimi giorni tra infermeria e squalifiche.