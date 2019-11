Torna il derby dei giovani a Formello

Dopo un anno di astinenza forzata riecco il derby Primavera della capitale. Oggi alle 11 al Fersini di Formello (diretta su Sportitalia, Roma Tv e Lazio Style) la Lazio – di nuovo in Serie A dopo una stagione di “purgatorio” – torna ad ospitare la Roma, come riporta Il Tempo.

I giallorossi occupano il quarto posto in classifica e, dopo la vittoria di ieri dell’Atalanta sul Napoli, sono a -6 dai bergamaschi attualmente soli in vetta e con una gara da recuperare. Praticamente opposta la situazione dei biancocelesti, ad un punto dall’ultimo posto in classifica e reduci da sei sconfitte consecutive tra campionato e coppa.

Nonostante la crisi della Lazio, Alberto De Rossi non abbassa la guardia: “Troveremo la Lazio delle prime partite – le parole del tecnico giallorosso a Roma Tv – il loro campionato ha preso un giro negativo. Credo che abbiano avuto modo di ricaricarsi, sarà una sfida bella ed equilibrata”.

A suonare la carica per la squadra di Menichini è invece Damiano Franco. Il difensore non nasconde come la partita contro la Roma abbia un sapore diverso per lo spogliatoio biancoceleste: “La partita con i giallorossi si sente – le parole del giocatore a Lazio Style Radio – è la partita dell’anno. Dobbiamo essere più cattivi in fase offensiva. Siamo un gruppo molto unito, affrontiamo ogni difficoltà insieme”.

Per la gara di oggi De Rossi dovrebbe affidarsi a Parodi, Trasciani, Calafiori e a uno tra Bianda e Plesnierowicz. In mediana spazio a Riccardi, Bove e Darboe. Providence, Zalewsi e Estrella – in ballottaggio con Tall – formeranno il tridente offensivo. Menichini invece potrebbe apportare delle modifiche all’undici titolare schierato quasi sempre finora.