Tocca a Fuzato ed El Shaarawy, c’è Dzeko

Confermata la difesa a 4 col rientro di Ibanez. In mediana si rivede Villar

Fonseca non torna indietro e anche nel derby continua con il 4-2-3-1. Dalla vittoria nel match ritorno con lo United il portoghese continua a puntare sul modulo che rappresenta il marchio di fabbrica di José Mourinho. Contro la squadra di Inzaghi il tecnico giallorosso punterà ancora una volta su Fuzato: le ultime prestazioni del brasiliano, scrive "Il Tempo", hanno convinto Fonseca, intenzionato a dargli continuità fino a fine campionato. Linea a quattro composta da Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce con Mancini e Ibanez al centro: il brasiliano ha smaltito il sovraccarico muscolare ed è pronto a prendere il posto di Kumbulla. Nell'undici titolare si rivede Villar, anche lui completamente recuperato. Lo spagnolo affiancherà Cristante davanti alla difesa. Novità anche sulla trequarti, con El Shaarawy in vantaggio su Pedro per una maglia da titolare. Ad affiancare il classe '92 pronti Pellegrini e Mkhitaryan. A guidare l'attacco sarà ancora Dzeko: il bosniaco non trova il gol in campionato dal 3 gennaio. Quale giorno migliore per interrompere il digiuno?