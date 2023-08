Stallo Marcos Leonardo. Pressing Zapata e spunta Sanabria

Il Santos continua a fare muro per Marcos Leonardo, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. La Roma è alla ricerca dell’attaccante titolare per la prossima stagione e il classe 2003 del Santos continua a essere l’obiettivo primario. Il calciatore insiste a non presentarsi agli allenamenti del Santos, non prendendo inoltre parte alla sfida con il Fortaleza in programma domani alle 20.30, ribadendo la volontà di voler giocare la prossima stagione con la Roma. Tiago Pinto lavora su un doppio fronte con l’Atalanta: in attacco interessa Zapata, mentre per la difesa sono stati avviati i contatti per Demiral.