Spavento Kumbulla

Il rischio operazione sembra essere scongiurato, come riporta Il Tempo. Per Marash Kumbulla, dopo l’esame di domenica sera a Villa Stuart e gli ulteriori controlli svolti ieri a Trigoria con lo staff sanitario della Roma, la diagnosi è una distorsione al ginocchio con relativa infiammazione di tutte le parti interessate. Sul menisco esterno del classe 2000 è presente anche una piccola lesione, di minor rilievo rispetto alla distorsione e che potrebbe essere preesistente rispetto all’infortunio rimediato durante Andorra-Albania.

Il giocatore rimarrà fuori per circa un mese, seguirà un programma personalizzato e nei prossimi giorni, quando il ginocchio si sarà sgonfiato, verrà sottoposto a nuovi accertamenti per monitorare l’andamento del percorso di recupero. Le sensazioni sono positive, ora bisogna aspettare che l’infiammazione passi: se non dovesse più avvertire dolore l’ipotesi intervento verrebbe accantonata del tutto. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, si potrebbe ipotizzare un rientro per la trasferta del 2 maggio in casa della Sampdoria o per la gara successiva contro il Crotone.