Sogno Kamara ma prima bisogna vendere

Cifre fuori portata al momento per il centrocampista francese, ma nel caso in cui si riuscisse a monetizzare con un'altra uscita, un tentativo in extremis non è da escludere

Redazione

Mourinho è stato soddisfatto, ma con due settimane di mercato ancora aperto i radar a Trigoria sono tutt'altro che spenti. Per mettere la ciliegina sulla torta - scrive 'Il Tempo' - infatti servirebbe un altro centrocampista, che potrebbe arrivare soltanto in caso di una cessione a titolo definitivo. Il sogno di Tiago Pinto resta Kamara del Marsiglia - in scadenza a giugno - richiesto da mezza Europa e che per lasciare la Francia chiede un contratto da quasi 5 milioni a stagione. Cifre fuori portata al momento ma nel caso in cui si riuscisse a monetizzare con un'altra uscita, un tentativo in extremis per il classe '99 non è da escludere.

Tra i possibili partenti ci sono Darboe - piace all'Anderlecht - e Diawara, ma l’impegno in Coppa d’Africa dei due giocatori non agevola trattative. Non si è ancora concretizzato invece il passaggio di Reynolds all'Anderlecht: l'americano non è partito per il Belgio ma il suo trasferimento in prestito non è a rischio. Nel frattempo Robin Olsen, la prima parte della stagione allo Sheffield, sta per trasferirsi all'Aston Villa: dopo aver trovato l'accordo con i Villains, il portiere sta aspettando l'ok della Roma che vorrebbe inserire un diritto di riscatto in favore degli inglesi.