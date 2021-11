Si riparte senza undici nazionali

La Roma spera di uscire dal buio di questo periodo dopo la pausa. Lo Special One si troverà a lavorare senza i suoi titolai, tutti partiti per le rispettive Nazionali

La Roma ha due settimane di tempo per ritrovare la giusta via. Per José Mourinho però ci sarà una squadra dimezzata, senza i suoi titolarissimi. Undici sono gli uomini dello Special One che sono partiti per rispondere alle chiamate delle Nazionali. Mancini e Cristante torneranno a Trigoria tra martedì 16 e mercoledì 17, sono già rientrati Zaniolo e Pellegrini fermati da un infortunio. Per Rui Patricio gli impegni con il Portogallo lo terranno lontani dalla Capitale fino a martedì, come Mkhitaryan. Rientreranno insieme all'armeno anche Shomurodov, Zalewski e il giovane Felix, chiamato per la prima volta dal Ghana. Abraham e Kumbulla, come riporta Il Tempo, si scontreranno nel match tra Inghilterra e Albania che si terrà venerdì a Wembley.