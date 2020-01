Si ferma anche Diawara: addio derby

Nuova tegola per Fonseca, che per il derby farà quasi certamente a meno anche di Diawara. Come riporta Il Tempo, il centrocampista guineano, tra i migliori dell’ultimo periodo e tra i pochi a salvarsi nell’eliminazione all’Allianz Stadium, è stato costretto a chiedere il cambio per un problema al ginocchio sinistro a poco meno di quindici minuti dalla fine della sfida con la Juventus, venendo sostituito a scopo precauzionale dal tecnico che ha poi mandato in campo Bruno Peres.

Il mediano arrivato in estate dal Napoli si è fatto male allo stesso ginocchio operato – i test effettuati dallo staff tecnico negli spogliatoi hanno escluso lesioni al crociato – dopo la partita con il Cagliari: il professor Mariani lo scorso 7 ottobre ha effettuato una meniscectomia della piccola zona di lesione del menisco, un infortunio che gli aveva fatto saltare cinque match a cavallo di ottobre e novembre.

In attesa degli esami strumentali più approfonditi che saranno effettuati in giornata a Villa Stuart si può probabilmente dire che Diawara sarà costretto al forfait per la gara con la Lazio, con Cristante e Veretout chiamati a giocare in mediana. Per una delle partite cruciali del campionato Fonseca spera di recuperare almeno Perotti per avere una soluzione in più, anche dalla panchina, per il reparto offensivo. Tornerà al suo posto Dzeko, che ha scontato entrambi i turni di squalifica in Coppa Italia. Possibile anche la convocazione di Mirante, reduce da un problema alla spalla, mentre ci vorrà qualche giorno in più per rivedere Mkhitaryan (lesione al retto femorale della coscia sinistra) e Pastore, ancora alle prese con il recupero dall’edema osseo.