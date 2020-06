Sfogo ironico di Juan Jesus contro il club. Tifosi furiosi

Sfogo social per Juan Jesus. Il difensore brasiliano non ha preso benissimo la sua assenza dal post della Roma su Instagram, con il countdown verso il ritorno in campo in programma mercoledì contro la Sampdoria. Come scrive ‘Il Tempo’, l’ex Inter – da sempre molto attivo sui social – ha fatto notare la svista del suo club, che nel conto alla rovescia dei giorni mancanti al nuovo esordio attraverso i numeri di maglia dei giocatori giallorossi, ha saltato proprio quello di Jesus.“Bello che nemmeno la Roma mi metta sul profilo ufficiale. Questo vuol dire fiducia”, ha commentato il brasiliano in risposta. E a un tifoso che gli ha intimato di andarsene, ha risposto così: “Secondo te per quattro soldi miei il bilancio è a posto?”