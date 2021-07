Serve un terzino: offerti Emerson e Marcos Alonso

Sul mercato ci sono anche Telles, Barisic, Bradaric, Dimarco e Biraghi

Già nei giorni scorsi intermediari hanno offerto due giocatori del Chelsea. Uno, Emerson Palmieri sostituirà proprio Spinazzola in Nazionale ed è una vecchia conoscenza della Roma. Ceduto agli inglesi per 20 milioni più 9 di bonus a gennaio 2018, ora i Blues ne chiedono 16 per liberarlo a un solo anno dalla scadenza del contratto. Ma il Chelsea si priverebbe più volentieri dell’ex viola Marcos Alonso , che ha un ingaggio più alto di Emerson. Offerto anche lo svincolato van Aanholt , sul mercato ci sono anche Telles, Barisic, Bradaric, Dimarco e Biraghi.

Intanto la Roma incassa i primi soldi dalle cessioni, tutti dal Marsiglia. Dopo aver ottenuto 1.75 milioni per il passaggio di Gerson in Francia dal Flamengo, ora è il turno di Under e Pau Lopez. Il turco è già a Marsiglia per le visite e saluta a titolo definitivo: prestito con obbligo di riscatto “sicuro” a 8 milioni di euro più 500mila euro di bonus per la qualificazione in Champions dei francesi e una del 20% sulla futura rivendita. Pau Lopez lo raggiungerà martedì e parte in prestito oneroso (500mila euro) con obbligo di riscatto che nel suo caso scatterebbe alla ventesima presenza per 12 milioni più un massimo di 1 milione di bonus.