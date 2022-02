Senza Ibanez Mou ripensa alla difesa a 4

Il difensore brasiliano sarà fuori per un mese. Domenica a Reggio Emilia il tecnico portoghese potrebbe tornare al modulo di inizio stagione

Mourinho potrebbe tornare al modulo di inizio anno, come riporta Il Tempo. La strada per superare uno dei momenti più complicati della stagione passa dalla trasferta di domenica contro il Sassuolo. Una gara cruciale per la classifica della Roma – settima a sei punti dal quarto posto – e lasciarsi alle spalle la cocente delusione per la brutta eliminazione dalla Coppa Italia arrivata martedì scorso a San Siro. Al Mapei Stadium però José Mourinho dovrà a fare a meno di Zaniolo – squalificato dopo l’espulsione rimediata con il Genoa – e Ibanez, che contro l’Inter è uscito dal campo con una distrazione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Il brasiliano dovrà rimanere fermo per circa cinque settimane: una perdita importante per lo Special One, che sta prendendo seriamente in considerazione l’idea di tornare al 4-2-3-1.