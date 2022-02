Roma, solo le coppe

Per accedere alle semifinali il cammino dello Special One si incrocia con quello dell'Inter

Adesso José Mourinho punta all'impresa, si legge su Il Tempo. Se l'obiettivo è accelerare il processo di crescita e dare una svolta concreta alla stagione, il percorso della Roma in Coppa Italia e Conference League assume un peso fondamentale. In attesa di capire gli sviluppi della lotta per il quarto posto - traguardo complicato da raggiungere - andare avanti in coppa vorrebbe dire ritagliarsi la possibilità di conquistare un posto in Europa al di là del piazzamento in classifica e, soprattutto, tornare a festeggiare un trofeo dopo 14 anni. Per accedere alle semifinali della coppa nazionale però il cammino dello Special One si incrocia con quello dell'Inter. Vista la posta in palio è probabile che il portoghese non lascerà trasparire emozioni, consapevole del fatto che eliminare gli uomini di Inzaghi aumenterebbe la fiducia della squadra nei propri mezzi oltre ad aprire la strada ad un possibile approdo in finale. Per battere i nerazzurri però servirà una partita diversa da quella andata in scena lo scorso dicembre all'Olimpico - probabilmente la peggiore da inizio campionato - quando Dzeko&co, liquidarono la pratica Roma segnando tre gol nel primo tempo. Ieri Mourinho e il suo staff hanno iniziato a preparare la sfida con l'Inter, cercando di trasformare la rabbia e la delusione dei giocatori per il finale di gara con il Genoa in ambizione e voglia di rivalsa.