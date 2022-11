Roma in Giappone, Karsdorp dal medico

La Roma è atterrata questa mattina a Tokyo per iniziare la tourneé giapponese che si concluderà il prossimo 29 novembre scrive Marco Juric su Il Tempo. Un viaggio senza Cristante ma soprattutto senza il renitente Karsdorp. Per il terzo giorno consecutivo l'olandese non si è presentato a Trigoria, adducendo problemi psicologici accompagnati da un certificato firmato da un medico di fiducia. Per ora Karsdorp rimarrà in Olanda non essendo, a suo dire, nelle condizioni psicologiche ideali. La Roma dopo i vari tentativi di ricucire nei giorni scorsi il rapporto, ha preso atto e adesso farà valere i propri diritti per tutelarsi.