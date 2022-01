Primavera, Roma in fuga per la vittoria

Tre punti a Cagliari e giallorossi in vetta alla classifica a +11 proprio sui sardi secondi

Dopo un mese e mezzo di stop causa Covid-19, la Roma Primavera è tornata in campo ieri in campionato. Ed è arrivato l’ennesimo successo, come riporta Il Tempo. Sul campo del Cagliari è finita 1-0 per i capitolini, un risultato importantissimo che permette al gruppo di mister Alberto De Rossi di allungare in vetta alla classifica a +11 proprio sui sardi secondi. A fine match, Alberto De Rossi è soddisfatto. “Il Cagliari è una squadra forte – dice – ha in rosa tanti giocatori piccoli e rapidi. Ci ha messo in difficoltà”. Nonostante la forza dell’avversario, i giallorossi hanno conquistato anche stavolta i tre punti. “I miei ragazzi sono stati bravi – sottolinea – avremmo potuto fare anche il secondo gol”. Come spesso accade, in chiusura De Rossi parla di come il suo lavoro non sia finalizzato solo alla squadra Primavera. “Ciò che facciamo qui serve anche a preparare i ragazzi nel caso venissero chiamati a dare il loro contributo in Prima Squadra. Ad alcuni di loro è già successo e hanno fatto bene“.