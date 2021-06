Pressing Everton: Smalling può partire. Il Psg molla Florenzi

Il nome del difensore inglese non figura tra gli intoccabili di Mourinho

Col percorso inverso, perché l’Everton sembra pronto a riportare Chris in Inghilterra, anche se a Trigoria non sono arrivate offerte per ora. Una stagione segnata dagli infortuni, una notte terribile con i ladri dentro casa in piena notte, la storia d’amore tra Smalling e (la) Roma si è incrinata. In aggiunta, ed è il fattore più importante, il suo nome non figura tra gli intoccabili di Mourinho, che ha allenato l’inglese a Manchester senza apprezzarlo particolarmente (ma lo ha fatto giocare spesso) e e intanto ha chiesto a Tiago Pinto di acquistare un difensore centrale mancino per completare un pacchetto che al momento prevede tutti giocatori di piede destro. Il valore residuo di Smalling a bilancio è di circa 10 milioni di euro, quella la cifra minima che la Roma pretende per cederlo e liberarsi anche di un ingaggio pesante garantito dal contratto di altri due anni. Operazione complessa considerato che Smalling va per i 32 anni, ma non impossibile.